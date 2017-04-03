В Омске в городке нефтяников горел дом площадью 360 кв. метров

Дом площадью 360 кв. метров горел в Омске. Об этом сообщает «Вечерний Омск».

Пожар начался в двухквартирном доме на улице 4-я Новостроевская. На место выехало шесть боевых расчётов. Приехав, пожарные увидели, что огнём охвачены кровля дома, а также двухэтажная жилая веранда.

С огнём боролись на протяжении трёх часов. В тушении пожара участвовали 29 пожарных. Причины возгорания и материальный ущерб устанавливаются.