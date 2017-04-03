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08:38 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе подросток попал под колеса пассажирского автобуса

УФА, 3 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе 11-летний подросток попал под колеса пассажирского автобуса. ДТП произошло напротив остановки общественного транспорта «Театр кукол» вечером 1 апреля.

Как рассказала агентству «Башинформ» сотрудник отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Альбина Кадикова, 29-летний водитель за рулем микроавтобуса «Форд», который находился не на маршруте, ехал в сторону бульвара Славы. Около остановки он сбил пешехода, 11-летний школьник переходил проезжую часть в неустановленном месте. Мальчик с травмами живота был доставлен в больницу.

В ведомстве отметили, что на данном участке дороги имеется регулируемый пешеходный переход, но ребенок им не воспользовался, а выбежал на оживленную проезжую часть.

На территории столицы продолжаются профилактические мероприятия «Внимание, дети!», в рамках которых инспекторы встречаются с детьми и проводят занятия по Правилам дорожного движения. В свободное время дети все больше времени проводят на улице, в это время родителям и взрослым стоит напоминать о правилах поведения на улице.

«Если вы видите, что маленький пешеход хочет перебежать “опасную” дорогу. Остановите его, возможно, в следующий раз неравнодушные люди сохранят жизнь вашего ребенка», — обратилась к гражданам Альбина Кадикова.

Агентство «Башинформ» опубликовало карточки, где описаны правила поведения участников дорожного движения и полезные советы автолюбителям.

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