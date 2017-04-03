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09:34 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Два частных дома сгорели в ночь на 2 апреля в Нижегородской области

Пожары произошли в Дзержинске и в Княгининском районе.

Два частных жилых дома сгорели в ночь на 2 апреля в Нижегородской области, сообщает региональное ГУ МЧС.

Так, в 01:50 огонь вспыхнул в поселке Дачный в Дзержинске. На вызов прибыли 22 пожарных и пять единиц техники. Сгорел дом и баня на площади 70 кв. м.

В три часа ночи загорелся дом в деревне Большая Андреевка Княгининского района. Сгорела кровля на площади 50 кв. м.

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