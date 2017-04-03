В Самаре под колесами иномарки пострадал ребенок

По предварительным данным полицейских, в пути он сбил 11-летнего мальчика, переходившего проезжую часть в неустановленном месте без сопровождения взрослых.

В результате ДТП ребенок получил травмы, с которыми был доставлен в одно из медицинских учреждений города.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автомобилист находился в трезвом состоянии.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция призывает родителей регулярно напоминать детям Правила дорожного движения.