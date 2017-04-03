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09:25 (мск), источник: Volga News

В Самаре под колесами иномарки пострадал ребенок

В воскресенье, 2 апреля, в Самаре участником ДТП стал 69-летний водитель иномарки, ехавший примерно в 19:45 по пр. Ленина в направлении улицы Первомайская, сообщают в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути он сбил 11-летнего мальчика, переходившего проезжую часть в неустановленном месте без сопровождения взрослых.

В результате ДТП ребенок получил травмы, с которыми был доставлен в одно из медицинских учреждений города.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автомобилист находился в трезвом состоянии.
По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция призывает родителей регулярно напоминать детям Правила дорожного движения.

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