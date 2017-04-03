В Самаре под колесами иномарки пострадал ребенок
В воскресенье, 2 апреля, в Самаре участником ДТП стал 69-летний водитель иномарки, ехавший примерно в 19:45 по пр. Ленина в направлении улицы Первомайская, сообщают в
В воскресенье, 2 апреля, в Самаре участником ДТП стал 69-летний водитель иномарки, ехавший примерно в 19:45 по пр. Ленина в направлении улицы Первомайская, сообщают в
По предварительным данным полицейских, в пути он сбил 11-летнего мальчика, переходившего проезжую часть в неустановленном месте без сопровождения взрослых.
В результате ДТП ребенок получил травмы, с которыми был доставлен в одно из медицинских учреждений города.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автомобилист находился в трезвом состоянии.
По факту ДТП проводится проверка.
Госавтоинспекция призывает родителей регулярно напоминать детям Правила дорожного движения.