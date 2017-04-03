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08:15 (мск), источник: Tengrinews

Выехавший на медкомиссию подросток пропал в Павлодарской области

По словам родных, парень инсулинозависим, но с собой у него инсулина не было.

Источник: Tengrinews

Выехавший на медкомиссию подросток пропал в Павлодарской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Информацию о пропаже 16-летнего Дмитрия Чернявского разместили в Instagram павлодарские волонтеры. Подросток учится в Актогайском аграрно-техническом колледже. По словам матери, 3 марта этого года, он выехал из села Актогай в Павлодар для прохождения медкомиссии в военкомате.

В последний раз сын звонил ей 11 марта. В телефонном разговоре подросток сообщил, что ему необходимо лечь в областную детскую больницу для подготовки к операции на руку. На днях мама приехала проведать сына, но в больнице его не оказалось.

В Павлодаре у семьи есть родственники, но там подростка тоже нет. По словам родных, парень инсулинозависим, но с собой у него инсулина не было. Мать студента уже обратилась в полицию.

Подросток был одет в черную куртку, спортивные синий штаны, черные кроссовки. С собой голубой рюкзак с желтыми лампасами. Особые приметы: порезы на пальце, конопатый.

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