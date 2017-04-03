В Ростове рабочий упал с высоты шестого этажа
В Ростове следователи начали проверку по факту падения с высоты рабочего на строительной площадке, сообщает
В Ростове следователи начали проверку по факту падения с высоты рабочего на строительной площадке, сообщает
По предварительным данным, 31 марта мужчина 1981 года рождения, находясь на одной из строительных площадок в Пролетарском районе Ростова и выполняя
«Следователем проведен осмотр места происшествия, устанавливаются и опрашиваются очевидцы случившегося, — говорится в сообщении. — Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки».