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09:53 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове рабочий упал с высоты шестого этажа

В Ростове следователи начали проверку по факту падения с высоты рабочего на строительной площадке, сообщает пресс-служба СК по региону.

По предварительным данным, 31 марта мужчина 1981 года рождения, находясь на одной из строительных площадок в Пролетарском районе Ростова и выполняя ремонтно-строительные работы, упал с высоты шестого этажа. С травмами различной степени тяжести, он был госпитализирован, сейчас ему оказывается медицинская помощь.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, устанавливаются и опрашиваются очевидцы случившегося, — говорится в сообщении. — Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки».

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