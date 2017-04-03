В Ростове рабочий упал с высоты шестого этажа

По предварительным данным, 31 марта мужчина 1981 года рождения, находясь на одной из строительных площадок в Пролетарском районе Ростова и выполняя ремонтно-строительные работы, упал с высоты шестого этажа. С травмами различной степени тяжести, он был госпитализирован, сейчас ему оказывается медицинская помощь.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, устанавливаются и опрашиваются очевидцы случившегося, — говорится в сообщении. — Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки».