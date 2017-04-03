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09:57 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

55-летний мужчина погиб на пожаре в Иловлинском районе

Накануне, 2 апреля, в Иловлинском районе Волгоградской области на пожаре в собственном доме погиб мужчина 1962 года рождения.

Как сообщили ВДТВ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, сообщение о горящем на улице Советская в станице Качалино доме поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы вечером в 20:48.

Прибывшие на место пожарные застали охваченным по всей площади огнем деревянный дом 4×6 метров.

Горение было ликвидировано уже в 21:05. В качестве предполагаемой причины пожара специалисты называют неосторожное обращение с огнем.

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