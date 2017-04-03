55-летний мужчина погиб на пожаре в Иловлинском районе
Накануне, 2 апреля, в Иловлинском районе Волгоградской области на пожаре в собственном доме погиб мужчина 1962 года рождения.
Накануне, 2 апреля, в Иловлинском районе Волгоградской области на пожаре в собственном доме погиб мужчина 1962 года рождения.
Как сообщили ВДТВ в
Прибывшие на место пожарные застали охваченным по всей площади огнем деревянный дом 4×6 метров.
Горение было ликвидировано уже в 21:05. В качестве предполагаемой причины пожара специалисты называют неосторожное обращение с огнем.