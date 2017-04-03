55-летний мужчина погиб на пожаре в Иловлинском районе

Как сообщили ВДТВ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, сообщение о горящем на улице Советская в станице Качалино доме поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы вечером в 20:48.

Прибывшие на место пожарные застали охваченным по всей площади огнем деревянный дом 4×6 метров.

Горение было ликвидировано уже в 21:05. В качестве предполагаемой причины пожара специалисты называют неосторожное обращение с огнем.