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10:11 (мск), источник: Новости Перми

В Перми столкнулись две «Тойоты»

2 апреля ночью на улице Ленина произошло ДТП — столкнулись Toyota Corolla и Toyota Camry. Пострадали три человека.

В 00:50 по улице Ленина со стороны улицы Попова в направлении улицы Крисанова двигался автомобиль Toyota Corolla. Иномаркой управлял мужчина 1989 года рождения.

На перекрестке улиц Ленина и Борчанинова он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль Toyota Camry. В этот момент Camry ехала впереди в попутном направлении и остановилась на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира из Toyota Corolla. Одна из них — девушка 1995 года рождения — с многочисленными травмами доставлена в больницу. Установлено, что пострадавший водитель не имеет права управления транспортным средством. Также он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

По факту ДТП проводится проверка.

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