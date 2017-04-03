В Перми столкнулись две «Тойоты»
2 апреля ночью на улице Ленина произошло ДТП — столкнулись Toyota Corolla и Toyota Camry. Пострадали три человека.
2 апреля ночью на улице Ленина произошло ДТП — столкнулись Toyota Corolla и Toyota Camry. Пострадали три человека.
В 00:50 по улице Ленина со стороны улицы Попова в направлении улицы Крисанова двигался автомобиль Toyota Corolla. Иномаркой управлял мужчина 1989 года рождения.
На перекрестке улиц Ленина и Борчанинова он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль Toyota Camry. В этот момент Camry ехала впереди в попутном направлении и остановилась на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира из Toyota Corolla. Одна из них — девушка 1995 года рождения — с многочисленными травмами доставлена в больницу. Установлено, что пострадавший водитель не имеет права управления транспортным средством. Также он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
По факту ДТП проводится проверка.