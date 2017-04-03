Семилетний мальчик сломал руку в игровом комплексе Омска

Прокуратура Кировского округа города Омска взяла на контроль ход проверки инцидента с 7-летним ребенком. Мальчик получил травму в игровом комплексе.

Как было установлено, происшествие случилось 29 марта этого года. Ребенок развлекался в игровом комплексе, расположенном в одном из крупных торговых центров Омска. Скатываясь с горки высотой около 4 метров, мальчик перевернулся и упал на правую руку.

Врачи БУЗОО «ГДГБ № 3» диагностировали у маленького пациента перелом плечевой кости. Госпитализация ребенку не потребовалась — после оказания помощи мальчика отпустили домой. На следующий день, 30 марта, медики сообщили о травме в правоохранительные органы.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства и причины травмы в игровой комнате, проверка находится на контроле у прокурора Кировского округа Омска.