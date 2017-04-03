Уфимского наркоторговца приговорили к 16 годам тюрьмы

Верховный суд Башкирии утвердил приговор 28-летнему уфимцу. Молодого человека признали виновным в торговле наркотиками.

Запрещенные вещества парень начал сбывать еще несколько лет назад. В ноябре 2015 года он продал своему приятелю разовую дозу за 500 рублей, на чем тут же попался сотрудникам полиции. В ходе обыска у подозреваемого нашли еще 212 грамм «скорости» в 200 пакетиках. Суд приговорил наркоторговца к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Верховный суд приговор нижестоящей инстанции оставил в силе.