Ростовчанке продали бижутерию под видом дорогого ювелирного украшения

По данным правоохранителей, она продала женщине обычную бижутерию под видом дорогого ювелирного изделия, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

По данным полиции, подозреваемая разместила в интернете объявление о продаже ювелирных изделий.

«Потерпевшая, заказав товар, перевела на счет банковской карты подозреваемой более 20 тысяч рублей. Однако позже женщина поняла, что приобрела бижутерию, а не обещанную драгоценность», — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».