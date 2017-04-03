Ростовчанке продали бижутерию под видом дорогого ювелирного украшения
В Ростове полицейские задержали подозреваемую в
В Ростове полицейские задержали подозреваемую в
По данным правоохранителей, она продала женщине обычную бижутерию под видом дорогого ювелирного изделия, сообщает
По данным полиции, подозреваемая разместила в интернете объявление о продаже ювелирных изделий.
«Потерпевшая, заказав товар, перевела на счет банковской карты подозреваемой более 20 тысяч рублей. Однако позже женщина поняла, что приобрела бижутерию, а не обещанную драгоценность», — говорится в сообщении.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».