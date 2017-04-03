В Кущевском районе по горячим следам раскрыли убийство женщины

Краснодар. 3 апр. — Новая Кубань. Тело погибшей вечером минувшей пятницы обнаружил местный житель. Он и сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Полицейские приехали на место происшествия и после изучения трупа женщины установили, что она была убита. По предварительным данным, смерть наступила в ночь с 30 на 31 марта.

Подозреваемого задержали на следующий день. Им оказался 33-летний знакомый убитой. Известно, что в ночь преступления между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина задушил приятельницу.