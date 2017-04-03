На рынке в Калининграде задержали вора во время продажи краденного имущества

В полиции сообщают, что 28 марта в дежурную часть обратился 53-летний местный житель. Он заявил, что из его коттеджа на улице Серова неизвестные похитили ноутбук, мобильный телефон и кошелёк. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

Во время разбирательств правоохранители выяснили, что за несколько часов до происшествия хозяин дома вместе с супругой вышел из коттеджа в огород, а входную дверь в жилище и калитку оставил незапертыми. Этим воспользовался злоумышленник.

Подозреваемым в краже оказался 53-летний мужчина. Его задержали на рынке при попытке продать похищенное имущество. Он добровольно выдал полицейским ноутбук и кошелёк, пояснив, что телефон уже успел сбыть.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ — «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище».