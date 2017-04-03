Воронежский ТЦ «Галерея Чижова» временно закрыли после пожара

Торговый центр «Галерея Чижова» временно закрыли после пожара, который произошел в воскресенье, 2 апреля. Магазины, кинотеатр, ресторан и зона фудкорта не будут работать как минимум 3 апреля, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в службе поддержки ассоциации.

РИА «Воронеж» узнает в пресс-службе ассоциации «Галерея Чижова» официальную информацию о графике работы ТЦ и подробности случившегося.

Посетителей торгового центра «Галерея Чижова» эвакуировали из здания из-за сообщения о пожаре около 18:20 воскресенья, 2 апреля. Пожар удалось ликвидировать к 19:20. На месте ЧП работало около 10 машин спецтехники. Все магазины в ТЦ закрыли. Очевидцы сообщили, что загорелось кафе «Балаган Сити».

По предварительной информации, из здания эвакуировали 5 тыс. человек, ТЦ обесточили. При пожаре пострадала 20-летняя сотрудница кафе. Девушку госпитализировали в токсикологию, она находится в состоянии средней тяжести.

Как ранее сообщили в ГУ МЧС по региону, причиной пожара могло стать короткое замыкание проводки. Прокуратура начала проверку по факту пожара, специалисты проверят соблюдение требований пожарной безопасности.