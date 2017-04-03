Воронежский ТЦ «Галерея Чижова» временно закрыли после пожара
Магазины не будут работать как минимум 3 апреля.
Магазины не будут работать как минимум 3 апреля.
Торговый центр «Галерея Чижова» временно закрыли после пожара, который произошел в воскресенье, 2 апреля. Магазины, кинотеатр, ресторан и зона фудкорта не будут работать как минимум 3 апреля, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в службе поддержки ассоциации.
РИА «Воронеж» узнает в
Посетителей торгового центра «Галерея Чижова» эвакуировали из здания
По предварительной информации, из здания эвакуировали 5 тыс. человек, ТЦ обесточили. При пожаре пострадала 20-летняя сотрудница кафе. Девушку госпитализировали в токсикологию, она находится в состоянии средней тяжести.
Как ранее сообщили в ГУ МЧС по региону, причиной пожара могло стать короткое замыкание проводки. Прокуратура начала проверку по факту пожара, специалисты проверят соблюдение требований пожарной безопасности.