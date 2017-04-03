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09:53 (мск), источник: Sputnik.by

Выключатель оставил без света более 17 тысяч домов на Минщине

Для подачи электроэнергии были использованы резервные генераторы, причина повреждения выключателя выясняется.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 апр — Sputnik. Аварийное отключение 17287 жилых домов произошло в трех районах Минской области в минувшие сутки, сообщила в понедельник пресс-служба Минского областного управления МЧС.

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По информации спасателей, электроснабжение отключилось в 15:15 в 635 населенных пунктах Вилейского, Молодечненского и Мядельского районов. Без электричества временно остались 66570 человек, 11 котельных и пять водозаборов.

По информации МЧС, причиной отключения стало повреждение масляного выключателя на подстанции в Вилейке.

Для обеспечения подачи электроэнергии были использованы 16 передвижных генераторов, включая четыре генератора, предоставленные МЧС. Электроснабжение было восстановлено в 22:14, рассказали в МЧС.

Специалисты устанавливают причины повреждения выключателя.

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