Выключатель оставил без света более 17 тысяч домов на Минщине
Для подачи электроэнергии были использованы резервные генераторы, причина повреждения выключателя выясняется.
Для подачи электроэнергии были использованы резервные генераторы, причина повреждения выключателя выясняется.
МИНСК, 3 апр — Sputnik. Аварийное отключение 17287 жилых домов произошло в трех районах Минской области в минувшие сутки, сообщила в понедельник
По информации спасателей, электроснабжение отключилось в 15:15 в 635 населенных пунктах Вилейского, Молодечненского и Мядельского районов. Без электричества временно остались 66570 человек, 11 котельных и пять водозаборов.
По информации МЧС, причиной отключения стало повреждение масляного выключателя на подстанции в Вилейке.
Для обеспечения подачи электроэнергии были использованы 16 передвижных генераторов, включая четыре генератора, предоставленные МЧС. Электроснабжение было восстановлено в 22:14, рассказали в МЧС.
Специалисты устанавливают причины повреждения выключателя.