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10:01 (мск), источник: "Российская газета"

В Перми прокуратура проверит сведения об осаде дома коллекторами

Прокуратура Пермского края проверит обращение жильцов многоквартирного дома на улице Ушинского в Перми.

Уже несколько недель в подъездах появляются листовки угрожающего содержания. Таким образом коллекторское агентство пытается взыскать долг с клиента микрофинансовой организации, родственники которого проживают в этом доме.

В частности, авторы листовки угрожают порчей лифтов, домофонов, повреждением электропроводов и интернет-кабелей, а также дверных замков. В последнем варианте представлена даже стоимость восстановления имущества: вызов МЧС для вскрытия входных дверей обойдется каждому жильцу от одной до пяти тысяч рублей. При этом ультимативное требование о погашении долга сопровождается грубой лексикой.

Как оказалось, должница, из-за которой угрожают всем жильцам, в доме не проживает, но в квартире прописана ее дочь с несовершеннолетним ребенком. Месяц назад умер ее муж, на его лечение она брала кредит в микрофинансовой организации (44 тысячи рублей) под 200 процентов годовых.

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