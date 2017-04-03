В Перми прокуратура проверит сведения об осаде дома коллекторами

Уже несколько недель в подъездах появляются листовки угрожающего содержания. Таким образом коллекторское агентство пытается взыскать долг с клиента микрофинансовой организации, родственники которого проживают в этом доме.

В частности, авторы листовки угрожают порчей лифтов, домофонов, повреждением электропроводов и интернет-кабелей, а также дверных замков. В последнем варианте представлена даже стоимость восстановления имущества: вызов МЧС для вскрытия входных дверей обойдется каждому жильцу от одной до пяти тысяч рублей. При этом ультимативное требование о погашении долга сопровождается грубой лексикой.