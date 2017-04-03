В Перми прокуратура проверит сведения об осаде дома коллекторами
Прокуратура Пермского края проверит обращение жильцов многоквартирного дома на улице Ушинского в Перми.
Прокуратура Пермского края проверит обращение жильцов многоквартирного дома на улице Ушинского в Перми.
Уже несколько недель в подъездах появляются листовки угрожающего содержания. Таким образом коллекторское агентство пытается взыскать долг с клиента микрофинансовой организации, родственники которого проживают в этом доме.
В частности, авторы листовки угрожают порчей лифтов, домофонов, повреждением электропроводов и
Как оказалось, должница,