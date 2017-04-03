Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пореченков разоблачил «Битву экстрасенсов»
У легких нашли новые функции
Стало известно о смс Вороненкова за четыре минуты до убийства
Россиянок отказались обслуживать в мадридском ресторане
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
В США "остроумно подшутили" над Лавровым
Кремль отказал Киеву во встрече и назвал причину
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
"Я боюсь": 18-летнюю Адаменко избил 55-летний муж-олигарх
Кремль отказал Киеву во встрече и назвал причину
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
12Ливни затопили Перу
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
13Теракт в центре Лондона
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
10:07 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области задержали водителя, сбившего насмерть пешехода

В Ростовской области полицейские установили личность и задержали водителя, который скрылся с места ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

31 марта на 884-м км автодороги г. Новошахтинск — п. Майский водитель автомобиля Opel Vectra допустил наезд на 47-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии пешеход от полученных травм скончался на месте, а водитель с места ДТП скрылся.

«Инспекторы ДПС установили личность водителя, который скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, и доставили его в отдел полиции. Им оказался 29-летний местный житель», — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
СМИ узнали возможную дату проведения прямой линии с Путиным
ЦИК: в парламент Армении проходят четыре партии
СМИ: Китай предлагает США политику невмешательства и инвестиции
Абэ намерен решительно двигаться к мирному договору с Россией
Васильева сообщила о датах перевода родивших студенток на бюджет
Актрисе Елене Воробей отказали во въезде на Украину
Ученые выяснили, где живут самые плаксивые дети
Спорт
«Спартак» сыграет с «Оренбургом» в матче чемпионата России Два матча в Москве и Ростове-на-Дону завершат в понедельник программу 21-го тура чемпионата России по футболу
Авто
Стоит ли покупать китайские шины (а также дорогой «премиум»): тест 195/65 R15 Немецкий автоклуб ADAC не просто протестировал 16 комплектов летних покрышек, а сравнил шины самых разных классов — от дешевых «китайцев» до европейского «премиума». И результаты оказались, мягко говоря, неожиданными
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер Вспоминаем полюбившиеся сериалы эпохи расцвета мыльных опер и рассказываем, где теперь прославившиеся благодаря им красавцы актеры
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
В 2018 году в Москве появится новая ветка метро
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь