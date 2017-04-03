В Ростовской области задержали водителя, сбившего насмерть пешехода

31 марта на 884-м км автодороги г. Новошахтинск — п. Майский водитель автомобиля Opel Vectra допустил наезд на 47-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии пешеход от полученных травм скончался на месте, а водитель с места ДТП скрылся.

«Инспекторы ДПС установили личность водителя, который скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, и доставили его в отдел полиции. Им оказался 29-летний местный житель», — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».