В Тольятти женщина серьезно пострадала при падении из окна дома
В воскресенье, 2 апреля, около девяти часов утра, по предварительным данным, с одного из этажей дома по ул. Офицерская в Автозаводском районе упала женщина в возрасте около 30 лет.
В воскресенье, 2 апреля, около девяти часов утра, по предварительным данным, с одного из этажей дома по ул. Офицерская в Автозаводском районе упала женщина в возрасте около 30 лет.
При падении пострадавшая получила политравму и для нее была вызвана «скорая». Прибывшие врачи городской службы «03» застали ее в состоянии шока, оказали помощь на месте и увезли ее в лечебное учреждение, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.