В Тольятти женщина серьезно пострадала при падении из окна дома

При падении пострадавшая получила политравму и для нее была вызвана «скорая». Прибывшие врачи городской службы «03» застали ее в состоянии шока, оказали помощь на месте и увезли ее в лечебное учреждение, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.