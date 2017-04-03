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10:12 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Северо-Енисейском районе четверо мужчин устроили драку со стрельбой

Все участники потасовки получили ранения.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Сотрудники полиции Северо-Енисейского района выясняют обстоятельства массовой драки, в результате которой пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В дежурную часть обратились местные жители, рассказавшие о потасовке во дворе одного из жилых домов. Приехавшие правоохранители выяснили, что конфликт затеяли мужчины, выпивавшие в компании. В ходе ссоры 28-летний мужчина ударил троих оппонентов (23, 24 и 25 лет) ножом, после чего в него выстрелили из охотничьего ружья.

Все пострадавшие были доставлены в больницу с травмами. В полиции отметили, что жизнь госпитализированных находится вне опасности.

По факту массовой драки заведено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция этой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Сейчас полицейские выясняют роль каждого участника драки.

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