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10:54 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже маршрутка врезалась в иномарку: пострадал автомобилист

Молодой человек получил сотрясение головного мозга.

«ПАЗ» маршрута № 8 и автомобиль Audi A6 столкнулись у дома № 9 по улице Защитников Родины в 18:00 воскресенья, 2 апреля. В ДТП пострадал 20-летний автомобилист, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в городском батальоне ДПС.

По данным автоинспекции, 53-летний водитель маршрутки ехал со стороны улицы Киселева по направлению к улице Защитников Родины и на перекрестке неравнозначных дорог врезался в Audi A6 под управлением 20-летнего воронежца.

Молодого человека госпитализировали в БСМП № 1, медики диагностировали сотрясение головного мозга. Водитель и пассажиры маршрутки не пострадали.

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