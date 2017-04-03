Московская полиция изъяла у приезжего 32 кг героина

«Московские полицейские задержали на Южнобутовской улице 27-летнего приезжего, у которого был изъят сверток с более чем килограммом героина. Дома у подозреваемого было изъято еще 56 свертков с героином массой свыше 31 килограмма», — сказала Волк.

По ее словам, в квартире также были изъяты электронные весы.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков). Задержанному предъявлено обвинение, суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу, добавила Волк.