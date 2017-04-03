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11:29 (мск), источник: Интерфакс

Московская полиция изъяла у приезжего 32 кг героина

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU — Полицейские в Москве задержали мужчину с 32 килограммами героина, сообщила «Интерфаксу» в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Московские полицейские задержали на Южнобутовской улице 27-летнего приезжего, у которого был изъят сверток с более чем килограммом героина. Дома у подозреваемого было изъято еще 56 свертков с героином массой свыше 31 килограмма», — сказала Волк.

По ее словам, в квартире также были изъяты электронные весы.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков). Задержанному предъявлено обвинение, суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу, добавила Волк.

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