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10:36 (мск), источник: Югополис

Шесть легковушек и «КамАЗ» столкнулись под Краснодаром

Тяжелая автоавария произошла 2 апреля в Тахтамукайском районе Республики Адыгея, на Южном обходе.

ЧП произошло около трех часов дня. Как сообщают очевидцы происшествия, выложившие снимки в интернет, в это время трассу окутывал густой дым, несшийся с соседнего поля, видимость была очень плохая.

После столкновения один из автомобилей перевернулся. Сотрудники ГИБДД и «скорая» подъехали очень быстро. Искореженные машины увезли эвакуаторы. Пострадавших доставили в медучреждения.

Обстоятельства и причины аварии выясняются.

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