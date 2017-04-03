Шесть легковушек и «КамАЗ» столкнулись под Краснодаром

ЧП произошло около трех часов дня. Как сообщают очевидцы происшествия, выложившие снимки в интернет, в это время трассу окутывал густой дым, несшийся с соседнего поля, видимость была очень плохая.

После столкновения один из автомобилей перевернулся. Сотрудники ГИБДД и «скорая» подъехали очень быстро. Искореженные машины увезли эвакуаторы. Пострадавших доставили в медучреждения.

Обстоятельства и причины аварии выясняются.