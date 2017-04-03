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10:37 (мск), источник: ТАСС

В Новосибирской области штормовой ветер сорвал кровлю детсада и школы

31 марта из-за сильного ветра было нарушено электроснабжение в населенных пунктах семи муниципальных районов, повреждены крыши нескольких социально значимых объектов и жилых домов.

Источник: ТАСС

НОВОСИБИРСК, 3 апреля. /ТАСС/. Пять социально-значимых объектов, включая детский сад и школу, остаются с поврежденными кровлями после штормового ветра в Новосибирской области 31 марта. Губернатор региона Владимир Городецкий поручил в понедельник на аппаратном совещании в правительстве своему заму Сергею Семке взять ситуацию с восстановительными работами на контроль, сообщила пресс- служба областного правительства.

«На данный момент на контроле ведомства (ГУ МЧС России по Новосибирской области — прим. ТАСС) находится устранение повреждений крыш восьми объектов, пять из которых — социально-значимые», — сообщает пресс-служба.

Наиболее серьезные повреждения, по данным министра образования Новосибирской области Сергея Нелюбова, наблюдаются в Таскаевской школе Барабинского района и в детском саду поселка Козиха Ордынского района. Если в Таскаевской школе повреждения устранены и образовательный процесс идет в штатном режиме по отдельному расписанию, то детский сад функционировать не будет до полного восстановления кровли.

«Необходимо как можно более оперативно приступить к восстановлению кровель объектов, которые оказались в зоне стихийного бедствия. К этой задаче важно отнестись максимально серьезно и в самые сжатые сроки провести необходимые ремонтно-восстановительные работы», — подчеркнул губернатор.

Как сообщил начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов, 31 марта из-за сильного ветра было нарушено электроснабжение в населенных пунктах семи муниципальных районов, повреждены крыши нескольких социально значимых объектов и жилых домов. К 1 апреля электроснабжение полностью восстановлено, к работам привлекались 35 аварийных бригад.

Западно-Сибирское управление Гидрометеослужбы предупреждало об опасной погоде 31 марта в Новосибирской области. Сила ветра, по данным синоптиков, достигала 22−25 метров в секунду.

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