В Новосибирской области штормовой ветер сорвал кровлю детсада и школы
31 марта
31 марта
НОВОСИБИРСК, 3 апреля. /ТАСС/. Пять
«На данный момент на контроле ведомства (ГУ МЧС России по Новосибирской области — прим. ТАСС) находится устранение повреждений крыш восьми объектов, пять из которых — социально-значимые», — сообщает
Наиболее серьезные повреждения, по данным министра образования Новосибирской области Сергея Нелюбова, наблюдаются в Таскаевской школе Барабинского района и в детском саду поселка Козиха Ордынского района. Если в Таскаевской школе повреждения устранены и образовательный процесс идет в штатном режиме по отдельному расписанию, то детский сад функционировать не будет до полного восстановления кровли.
«Необходимо как можно более оперативно приступить к восстановлению кровель объектов, которые оказались в зоне стихийного бедствия. К этой задаче важно отнестись максимально серьезно и в самые сжатые сроки провести необходимые
Как сообщил начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов, 31 марта