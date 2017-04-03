Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер
Две трети случаев рака объяснили невезением
Мнение: зачем Путин увез Медведева в Арктику
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
Любовники, роскошь и деньги: история жизни Сергея ДягилеваКак известный антрепренер много лет подряд эпатировал парижскую публику и находил деньги на свои невероятные постановки
Нужно ли ругать чужих детей?
Пять звезд, которые были изгоями в школе
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
В МВД Украины призывают «сломить гордыню» и помириться с РФ – СМИ
Семенович показала мужчинам ноги в открытом наряде
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
В Кремле отказывают Киеву во встрече, Песков называет причину
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
9В тени стены
9В мире зацвела сакура
10Европейские деревья года
9Индуистский Новый год
11:02 (мск), источник: РИА Новости

В Верхнем Тагиле остановили работу предприятия, где произошел пожар

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Работа предприятия по переработке свинцовых аккумуляторов в Верхнем Тагиле Свердловской области, где в ночь на понедельник произошел взрыв котла, временно приостановлена, сообщает МЧС России.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что в одноэтажном здании цеха на предприятии в Верхнем Тагиле произошел пожар. По предварительной версии, возгорание возникло из-за взрыва котла для переплавки металла. ГУМЧС сообщало, что площадь пожара составляла около 60 квадратных метров. По данным прокуратуры региона, один рабочий погиб и трое получили травмы. С связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

«Технологический процесс предприятия временно приостановлен, проводятся ремонтно-восстановительные работы», — говорится в сообщении МЧС РФ.

Ведомство уточняет, что в 21.40 на территории предприятия в Верхнем Тагиле произошел взрыв котла для переработки свинцовых аккумуляторов с последующим пожаром на площади 58 квадратных метров. В 22.23 пожар был локализован, а в 00.40 ликвидирован. К тушению пожара привлекались 32 человека и девять единиц техники.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
СМИ узнали возможную дату проведения прямой линии с Путиным
Вучич побеждает на президентских выборах в Сербии в первом туре
Минск обвинил Данкверта в нанесении ущерба интересам Белоруссии
Кибератака скомпрометировала терапевтические исключения атлетов
Васильева сообщила о датах перевода родивших студенток на бюджет
Сбербанк начнет тестирование мобильного оператора
Ученые выяснили, где живут самые плаксивые дети
Спорт
«Спартак» сыграет с «Оренбургом» в матче чемпионата России Два матча в Москве и Ростове-на-Дону завершат в понедельник программу 21-го тура чемпионата России по футболу
Авто
Викторина для водителей: проверь свое чувство юмора Вам нужно понять, существовали ли эти машины или технологии в реальности
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех Артист скончался в реанимации одной из одесских клиник после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Общественники рассказали об изъятии детей за долги по ЖКХ
«Зенит-Арена» будет сдана 31 марта
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь