В Верхнем Тагиле остановили работу предприятия, где произошел пожар

Ранее сообщалось, что в одноэтажном здании цеха на предприятии в Верхнем Тагиле произошел пожар. По предварительной версии, возгорание возникло из-за взрыва котла для переплавки металла. ГУМЧС сообщало, что площадь пожара составляла около 60 квадратных метров. По данным прокуратуры региона, один рабочий погиб и трое получили травмы. С связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

«Технологический процесс предприятия временно приостановлен, проводятся ремонтно-восстановительные работы», — говорится в сообщении МЧС РФ.

Ведомство уточняет, что в 21.40 на территории предприятия в Верхнем Тагиле произошел взрыв котла для переработки свинцовых аккумуляторов с последующим пожаром на площади 58 квадратных метров. В 22.23 пожар был локализован, а в 00.40 ликвидирован. К тушению пожара привлекались 32 человека и девять единиц техники.