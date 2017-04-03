Процесс по делу о покушении на Тимониченко отложили

Чкаловский райсуд Екатеринбурга отложил начало процесса по делу Игоря Казакова, который обвиняется в пособничестве совершению покушения на экс-главу городского УВД Бориса Тимониченко. Заседание перенесено на 13 апреля 2017 года, передает «Уралинформбюро».

Об этом попросил сам пострадавший — Б. Тимониченко, которой не смог сегодня присутствовать на заседании, так как находится на лечении.

Покушение произошло утром 19 февраля 2016 года в подъезде дома на улице Родонитовой. По данным следствия, бывший подчиненный генерала Олег Дудко выстрелил Тимониченко в голову и скрылся со своим водителем Казаковым. Раненого спасла экстренная операция.

Это не единственное преступление сообщников. В ходе расследования выяснилось, что Дудко подпалил Toyota Land Cruiser 200, принадлежавший женщине — исполнительному директору одного из уральских предприятий (у нее возник конфликт с сожительницей Дудко). На место преступления его также привез Казаков.