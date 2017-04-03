Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер
10 фраз, которые нельзя говорить человеку с депрессией
Близкий к Кремлю источник: поездка Путина с Медведевым - сигнал
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
В МВД Украины призывают «сломить гордыню» и помириться с РФ – СМИ
Семенович показала мужчинам ноги в открытом наряде
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
В Кремле отказывают Киеву во встрече, Песков называет причину
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
9В тени стены
9В мире зацвела сакура
10Европейские деревья года
9Индуистский Новый год
11:06 (мск), источник: Tengrinews

Трое сотрудников Минфина погибли в ДТП близ Бейнеу

У одного из мужчин в аварии погибли жена и ребенок.

Источник: Tengrinews

В ДТП в Мангистауской области погибли три сотрудника Комитета госдоходов МФ РК. В аварии скончались также жена и ребенок одного из жертв трагедии, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Читайте также
В Астане пожарная машина столкнулась с КамАЗом

«У нас произошла трагедия. Сегодня ночью трое наших сотрудников таможенной службы погибли в дорожно-транспортном происшествии. Руководство комитета и все сотрудники выражают глубочайшие соболезнования семьям Жангалиева Сандыбека, Салиева Айдоса и Сарсенова Касымхана», — сообщил на брифинге СЦК исполняющий обязанности директора департамента Комитета госдоходов МФ РК Жамбыл Сураганов.

По его словам, ДТП произошло около города Бейнеу. Сотрудники комитета выезжали на таможенный пост «Тажен» для того, чтобы заступить на рабочую вахту.

«Один из сотрудников был в машине со своей семьей. Вместе с ним погибли его супруга и младший ребенок, еще двое его детей находятся в тяжелом состоянии в больнице. Мы делаем все возможное, чтобы помочь. Я думаю, каждый сотрудник органов госдоходов окажет посильную помощь семьям погибших, поскольку у них остались дети. У Жангалиева Сандыбека остались трое детей, а у Салиева Айдоса — маленькая дочка», — добавил Сураганов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Стали известны подробности расследования в отношении Мухтара Аблязова
СМИ узнали возможную дату проведения прямой линии с Путиным
Вучич побеждает на президентских выборах в Сербии в первом туре
Минск обвинил Данкверта в нанесении ущерба интересам Белоруссии
Кибератака скомпрометировала терапевтические исключения атлетов
Васильева сообщила о датах перевода родивших студенток на бюджет
Сбербанк начнет тестирование мобильного оператора
Ученые выяснили, где живут самые плаксивые дети
Спорт
«Спартак» сыграет с «Оренбургом» в матче чемпионата России Два матча в Москве и Ростове-на-Дону завершат в понедельник программу 21-го тура чемпионата России по футболу
Авто
Викторина для водителей: проверь свое чувство юмора Вам нужно понять, существовали ли эти машины или технологии в реальности
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех Артист скончался в реанимации одной из одесских клиник после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием
Недвижимость
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь