Трое сотрудников Минфина погибли в ДТП близ Бейнеу

В ДТП в Мангистауской области погибли три сотрудника Комитета госдоходов МФ РК. В аварии скончались также жена и ребенок одного из жертв трагедии, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«У нас произошла трагедия. Сегодня ночью трое наших сотрудников таможенной службы погибли в дорожно-транспортном происшествии. Руководство комитета и все сотрудники выражают глубочайшие соболезнования семьям Жангалиева Сандыбека, Салиева Айдоса и Сарсенова Касымхана», — сообщил на брифинге СЦК исполняющий обязанности директора департамента Комитета госдоходов МФ РК Жамбыл Сураганов.

По его словам, ДТП произошло около города Бейнеу. Сотрудники комитета выезжали на таможенный пост «Тажен» для того, чтобы заступить на рабочую вахту.

«Один из сотрудников был в машине со своей семьей. Вместе с ним погибли его супруга и младший ребенок, еще двое его детей находятся в тяжелом состоянии в больнице. Мы делаем все возможное, чтобы помочь. Я думаю, каждый сотрудник органов госдоходов окажет посильную помощь семьям погибших, поскольку у них остались дети. У Жангалиева Сандыбека остались трое детей, а у Салиева Айдоса — маленькая дочка», — добавил Сураганов.