Трое сотрудников Минфина погибли в ДТП близ Бейнеу
У одного из мужчин в аварии погибли жена и ребенок.
У одного из мужчин в аварии погибли жена и ребенок.
В ДТП в Мангистауской области погибли три сотрудника Комитета госдоходов МФ РК. В аварии скончались также жена и ребенок одного из жертв трагедии, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«У нас произошла трагедия. Сегодня ночью трое наших сотрудников таможенной службы погибли в
По его словам, ДТП произошло около города Бейнеу. Сотрудники комитета выезжали на таможенный пост «Тажен» для того, чтобы заступить на рабочую вахту.
«Один из сотрудников был в машине со своей семьей. Вместе с ним погибли его супруга и младший ребенок, еще двое его детей находятся в тяжелом состоянии в больнице. Мы делаем все возможное, чтобы помочь. Я думаю, каждый сотрудник органов госдоходов окажет посильную помощь семьям погибших, поскольку у них остались дети. У Жангалиева Сандыбека остались трое детей, а у Салиева Айдоса — маленькая дочка», — добавил Сураганов.