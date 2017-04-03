Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова рассказала о своей жизни на «периметре» «Дома 2»
У легких нашли новые функции
«Молчание уже вызывает смех»: в ГД о ситуации с арестами на акции
Нужно ли ругать чужих детей?
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
Любовники, роскошь и деньги: история жизни Сергея ДягилеваКак известный антрепренер много лет подряд эпатировал парижскую публику и находил деньги на свои невероятные постановки
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
В МВД Украины призывают «сломить гордыню» и помириться с РФ – СМИ
Семенович показала мужчинам ноги в открытом наряде
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
В Кремле отказывают Киеву во встрече, Песков называет причину
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
9В тени стены
9В мире зацвела сакура
10Европейские деревья года
9Индуистский Новый год
11:22 (мск), источник: Tengrinews

Из-за размыва появились трещины на мосту в Карагандинской области

Движение всех видов транспорта по данному мосту перекрыто с обеих сторон, выставлены дорожные знаки, организовано круглосуточное дежурство.

Источник: Tengrinews

Аварийная обстановка на мосту через реку Жаман Сарысу автомобильной дороги «Аксу-Аюлы-Агадырь» Шетского района образовалась 1 апреля. Движение на данном участке закрыто, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Читайте также
В трех областях Казахстана из-за паводков ограничено движение на дорогах

«1 апреля в связи с увеличением уровня талых вод на мосту через реку Жаман Сарысу автомобильной дороги “Аксу-Аюлы-Агадырь” на 72−73 километре произошел размыв промежуточной опоры моста. В результате размыва опора наклонилась, тем самым разрушив конструктивную целостность моста. На данном участке сложилась аварийная обстановка. Движение всех видов транспорта по данному мосту перекрыто с обеих сторон, выставлены дорожные знаки, организовано круглосуточное дежурство», — сообщили в управлении транспорта и автомобильных дорог области.

Также в ведомстве добавили, что на месте происшествия установлены информационные панно с указанием схемы объезда участка. В настоящее время производится заготовка материалов необходимых для устройства объездной автодороги. Проезд осуществляется по объездной автодороге республиканского значения «Акчатау-Агадырь-Ортау».

Напомним, в целом в Карагандинской области наступила самая «горячая» пора для сотрудников ДЧС. За последние дни в регионе при разных обстоятельствах, в паводковых водах, погибли 5 человек. Вечером 2 апреля стало известно о пропаже двух братьев из поселка имени Нуркена Абдирова Каркаралинского района. Один из них верхом отправился вместе с другом на поиски скота. Внезапно мужчина вместе с лошадью ушел под воду. Его попытался спасти родной брат, который также пропал без вести в реке Копа.

Еще раньше в Каркаралинском районе упал в реку автомобиль УАЗ с 14 пассажирами. 11 человек сумели выбраться из воды самостоятельно. В результате ЧП погибли три человека, их личности устанавливают правоохранительные органы. Автомобиль сорвался в реку недалеко от поселка Бесоба Каркаралинского района ночью на 1 апреля. При этом, по информации ДЧС области, проезд по данной дороге был запрещен из-за перелива.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Стали известны подробности расследования в отношении Мухтара Аблязова
СМИ узнали возможную дату проведения прямой линии с Путиным
Вучич побеждает на президентских выборах в Сербии в первом туре
Минск обвинил Данкверта в нанесении ущерба интересам Белоруссии
Кибератака скомпрометировала терапевтические исключения атлетов
Васильева сообщила о датах перевода родивших студенток на бюджет
Сбербанк начнет тестирование мобильного оператора
Ученые выяснили, где живут самые плаксивые дети
Спорт
«Спартак» сыграет с «Оренбургом» в матче чемпионата России Два матча в Москве и Ростове-на-Дону завершат в понедельник программу 21-го тура чемпионата России по футболу
Авто
Викторина для водителей: проверь свое чувство юмора Вам нужно понять, существовали ли эти машины или технологии в реальности
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех Артист скончался в реанимации одной из одесских клиник после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Общественники рассказали об изъятии детей за долги по ЖКХ
«Зенит-Арена» будет сдана 31 марта
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь