Из-за размыва появились трещины на мосту в Карагандинской области

«1 апреля в связи с увеличением уровня талых вод на мосту через реку Жаман Сарысу автомобильной дороги “Аксу-Аюлы-Агадырь” на 72−73 километре произошел размыв промежуточной опоры моста. В результате размыва опора наклонилась, тем самым разрушив конструктивную целостность моста. На данном участке сложилась аварийная обстановка. Движение всех видов транспорта по данному мосту перекрыто с обеих сторон, выставлены дорожные знаки, организовано круглосуточное дежурство», — сообщили в управлении транспорта и автомобильных дорог области.

Также в ведомстве добавили, что на месте происшествия установлены информационные панно с указанием схемы объезда участка. В настоящее время производится заготовка материалов необходимых для устройства объездной автодороги. Проезд осуществляется по объездной автодороге республиканского значения «Акчатау-Агадырь-Ортау».

Напомним, в целом в Карагандинской области наступила самая «горячая» пора для сотрудников ДЧС. За последние дни в регионе при разных обстоятельствах, в паводковых водах, погибли 5 человек. Вечером 2 апреля стало известно о пропаже двух братьев из поселка имени Нуркена Абдирова Каркаралинского района. Один из них верхом отправился вместе с другом на поиски скота. Внезапно мужчина вместе с лошадью ушел под воду. Его попытался спасти родной брат, который также пропал без вести в реке Копа.