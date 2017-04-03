Пожароопасный сезон открыли в Хабаровском крае

«Начало пожароопасного сезона связано со сходом снегового покрова в южных районах края и установлением устойчивых плюсовых температур», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Приказ об открытии пожароопасного сезона 2017 года издали в управлении лесами региона. Теперь во всех лесничествах края начнут работать оперативные штабы по организации тушения пожаров. Их возглавят руководители 12 лесничеств региона.

На протяжении пожароопасного периода специалисты лесного хозяйства края будут проводить наземный и дистанционный мониторинг. Первый — путем наблюдения со стационарных пунктов и патрулирования по 281 маршруту, второй — с помощью спутниковой системы. Также за обстановкой проследят специалисты Дальневосточной базы авиационной охраны лесов.

Жители края смогут сообщить об обнаруженных лесных пожарах по телефону: 8−800−100−94−00.