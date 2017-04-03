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13:23 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове машина сбила перебегавшего дорогу школьника

11-летний школьник пострадал в результате ДТП, которое произошло вечером 2 апреля на улице Еременко в Ростове, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.

Водитель 1956 года рождения, управляя автомобилем Honda, по предварительным данным, допустил наезд на 11-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП школьник с полученными травмами обратился в больницу. По факту аварии сотрудниками ГИБДД проводится проверка.

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