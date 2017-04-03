В Ростове машина сбила перебегавшего дорогу школьника
11-летний школьник пострадал в результате ДТП, которое произошло вечером 2 апреля на улице Еременко в Ростове, сообщает
11-летний школьник пострадал в результате ДТП, которое произошло вечером 2 апреля на улице Еременко в Ростове, сообщает
Водитель 1956 года рождения, управляя автомобилем Honda, по предварительным данным, допустил наезд на 11-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте.
В результате ДТП школьник с полученными травмами обратился в больницу. По факту аварии сотрудниками ГИБДД проводится проверка.