В Татарстане сотрудник УФСИН погиб в ДТП с «Газелью»

О происшествии ProKazan.ru сообщили в ГИБДД, ряд подробностей рассказали очевидцы в соцсетях.

По предварительным данным, в 6 часов утра 35-летний водитель «Лады Калины», также работающий в УФСИН, на 194 км дороги Казань-Оренбург выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Газель» из Башкортостана.

— От полученных травм на месте скончался пассажир «Лады», водитель легкового авто с травмой живота и руки был госпитализирован, — отметили в ГИБДД.

Сейчас идет расследование ДТП.