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15:18 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане сотрудник УФСИН погиб в ДТП с «Газелью»

В Альметьевском районе Татарстана утром 2 апреля в столкновении «Лады Калины» и «Газели» погиб 36-летний пассажир легкового авто, работающий УФСИН по РТ.

О происшествии ProKazan.ru сообщили в ГИБДД, ряд подробностей рассказали очевидцы в соцсетях.

По предварительным данным, в 6 часов утра 35-летний водитель «Лады Калины», также работающий в УФСИН, на 194 км дороги Казань-Оренбург выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Газель» из Башкортостана.

 — От полученных травм на месте скончался пассажир «Лады», водитель легкового авто с травмой живота и руки был госпитализирован, — отметили в ГИБДД.

Сейчас идет расследование ДТП.

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