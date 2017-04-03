В Татарстане сотрудник УФСИН погиб в ДТП с «Газелью»
В Альметьевском районе Татарстана утром 2 апреля в столкновении «Лады Калины» и «Газели» погиб 36-летний пассажир легкового авто, работающий УФСИН по РТ.
В Альметьевском районе Татарстана утром 2 апреля в столкновении «Лады Калины» и «Газели» погиб 36-летний пассажир легкового авто, работающий УФСИН по РТ.
О происшествии ProKazan.ru сообщили в ГИБДД, ряд подробностей рассказали очевидцы в соцсетях.
По предварительным данным, в 6 часов утра 35-летний водитель «Лады Калины», также работающий в УФСИН, на 194 км дороги
— От полученных травм на месте скончался пассажир «Лады», водитель легкового авто с травмой живота и руки был госпитализирован, — отметили в ГИБДД.
Сейчас идет расследование ДТП.