В Воронежской области с 2016 года пациенты 8 раз напали на врачей «скорой»
Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.
Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.
Жители Воронежской области с начала 2016 года восемь раз напали на врачей «скорой», которые приезжали домой к пациентам по их вызовам. Об этом
По данным ведомства, два случая произошли в Воронеже, три — в Россошанском районе и по одному в Бутурлиновском, Воробьевском и Поворинском районах.
Прокуратура области взяла на контроль и результаты проверок по всем случаям нападения на врачей «скорой».