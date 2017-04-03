В Воронежской области с 2016 года пациенты 8 раз напали на врачей «скорой»

Жители Воронежской области с начала 2016 года восемь раз напали на врачей «скорой», которые приезжали домой к пациентам по их вызовам. Об этом пресс-служба прокуратуры со ссылкой на Воронежскую станцию скорой медицинской помощи сообщила в пятницу, 31 марта.

По данным ведомства, два случая произошли в Воронеже, три — в Россошанском районе и по одному в Бутурлиновском, Воробьевском и Поворинском районах.

Прокуратура области взяла на контроль и результаты проверок по всем случаям нападения на врачей «скорой».