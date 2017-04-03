В Самаре начата доследственная проверка по факту гибели пожилой женщины и ее сына на пожаре
По предварительным данным пожар произошел в результате неисправности электропроводки.
По предварительным данным пожар произошел в результате неисправности электропроводки.
Напомним, 2 апреля в частном доме, расположенного по улице Бортмехаников в Кировском районе города Самары при тушения пожара обнаружены тела женщины, 1929 года рождения, а также ее сына, 1961 года рождения.
По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка, назначены
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.