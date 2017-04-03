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11:15 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре начата доследственная проверка по факту гибели пожилой женщины и ее сына на пожаре

По предварительным данным пожар произошел в результате неисправности электропроводки.

Напомним, 2 апреля в частном доме, расположенного по улице Бортмехаников в Кировском районе города Самары при тушения пожара обнаружены тела женщины, 1929 года рождения, а также ее сына, 1961 года рождения.

По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка, назначены пожаро-техническое и судебно медицинское исследование. По предварительным данным пожар произошел в результате неисправности электропроводки.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

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