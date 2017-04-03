Директор спортивной школы в Кизеле оштрафована за мошенничество

В период с 2013 по 2015 года женщина занимала должность директора детско-юношеской спортивной школы. Она издавала фиктивные приказы о зачислении детей в различные группы, сформированные для занятий спортом. Каждый месяц мошенница вносила в отчетные документы ложные сведения о часах, сменах, отработанных ею в качестве тренера-преподавателя группы. На основании этих документов бухгалтерия начисляла ей зарплату.

На самом деле детских групп не было, тренерской деятельности — тоже. В результате противоправных действий женщина похитила более 100 тысяч рублей.

Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 130 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.