Директор спортивной школы в Кизеле оштрафована за мошенничество
41-летняя жительница Кизела признана виновной в мошенничестве. На протяжении двух лет она незаконно получала зарплату за работу, которую не делала.
41-летняя жительница Кизела признана виновной в мошенничестве. На протяжении двух лет она незаконно получала зарплату за работу, которую не делала.
В период с 2013 по 2015 года женщина занимала должность директора
На самом деле детских групп не было, тренерской деятельности — тоже. В результате противоправных действий женщина похитила более 100 тысяч рублей.
Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 130 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.