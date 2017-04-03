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12:47 (мск), источник: АиФ Казань

В Татарстане при установке натяжных потолков произошел взрыв в доме

Взрыв бытового газа произошел во время монтажа натяжных потолков, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Происшествие случилось днем 2 апреля в селе Пестрецы. По словам хозяйки, двое ее сыновей и их друг устанавливали натяжные потолки на кухне. Когда женщина находилась в прихожей, произошел хлопок. Зайдя на кухню, она увидела пожар.

Женщина и трое мужчин самостоятельно выбрались из дома. На место вскоре прибыли спасатели и «скорая помощь». В ходе тушения огня пожарные обнаружили труп мужчины. Как выяснилось, погибший 1937 года рождения был парализован. В результате происшествия дом сгорел на площади 86 кв. м.

29-летний мужчина получил ожог 3-й степени роговицы глаз и дыхательных путей, его 25-летний брат был госпитализирован с ожогами рук 2-й степени.

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