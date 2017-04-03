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12:07 (мск), источник: Sputniknews.kz

Девять человек пострадали при столкновении автомобилей в Шымкенте

Пострадавшие — жители Южно-Казахстанской области — доставлены с травмами в больницы Шымкента.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 3 апр — Sputnik. В Шымкенте столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали девять человек, сообщила пресс-служб департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области.

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ЧП произошло ночью 3 апреля на пересечении улиц Аргынбекова и Байтерек в Шымкенте. 24-летний водитель совершил столкновение с автомобилем Daewoo Nexia под управлением 19-летнего жителя Шымкента.

В результате ДТП пострадали оба водителя и семь пассажиров Daewoo Nexia в возрасте от четырех до 40 лет. Все пострадавшие — жители ЮКО, их с полученными травмами доставили в больницы областного центра.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР, возбуждено уголовное дело по статье 345 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначены экспертизы.

Оба автомобиля водворены на штрафстоянку. Проводится досудебное расследование.

Полицейскими устанавливаются все обстоятельства происшедшего.

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