Кавказская овчарка набросилась на хозяйку в Уссурийске

Жительница частного сектора Уссурийска, как и многие хозяева собственных домов, держала во дворе на цепи сторожевую собаку. Но в какой-то момент животное сорвалось с цепи и стало вести себя агрессивно. Испугавшись, что кавказская овчарка нападет и как минимум поранит, 40-летняя женщина обратилась в полицию.

— Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции обнаружили во дворе дома рассвирепевшее животное, которое металось по территории, не реагируя на команды хозяйки. По просьбе заявительницы, чтобы остановить собаку, прибывшему на место вызова участковому уполномоченному полиции пришлось применить табельное оружие, — рассказали в пресс-службе уссурийского отделения УМВД.