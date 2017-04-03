Кавказская овчарка набросилась на хозяйку в Уссурийске
Вызванным сотрудникам полиции пришлось применить оружие.
Вызванным сотрудникам полиции пришлось применить оружие.
Жительница частного сектора Уссурийска, как и многие хозяева собственных домов, держала во дворе на цепи сторожевую собаку. Но в
— Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции обнаружили во дворе дома рассвирепевшее животное, которое металось по территории, не реагируя на команды хозяйки. По просьбе заявительницы, чтобы остановить собаку, прибывшему на место вызова участковому уполномоченному полиции пришлось применить табельное оружие, — рассказали в