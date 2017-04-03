В Красноярске до сих пор устраняют последствия сильного ветра
Больше всего от стихии пострадали линии электропередач.
Больше всего от стихии пострадали линии электропередач.
Коммунальные и дорожные службы Красноярска до сих пор устраняют последствия штормового ветра.
Как отметили в
Напомним, что штормовой ветер обрушился на Красноярск в пятницу. Больше всего от стихии пострадали линии электропередач. Отключения электроэнергии коснулись домов как в частном секторе, так и в районах многоэтажной застройки. Еще одна проблема — поваленные деревья, которых в городе было зафиксировано 21. Кроме того, сильный ветер повредил 47 дорожных знаков и 10 светофорных объектов. Также поступали сообщения о повреждениях рекламных конструкций, кровель и фасадов построек.
Отметим, работы по уборке мусора, вывозу веток и поваленных деревьев, а также мелкосрочный ремонт будут выполняться уже в текущем режиме в течение рабочих дней.