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11:41 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Спасатели вытащили из Москвы-реки тонущего мужчину в районе Лужнецкой набережной

Сотрудники поисково-спасательной станции «Ленинские горы» спасли мужчину в районе Лужнецкой набережной в 20 м от берега Москвы-реки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в ЦУКС ГУ МЧС по столице.

«Сегодня в 10:50 спасатели поисково-спасательной станции “Ленинские горы” в 20 м от берега Москвы-реки в районе Лужнецкой набережной д. 24 спасли мужчину», — сказал собеседник агенства.

В пресс-службе добавили, что мужчине была оказана первая помощь.

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