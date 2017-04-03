Спасатели вытащили из Москвы-реки тонущего мужчину в районе Лужнецкой набережной

«Сегодня в 10:50 спасатели поисково-спасательной станции “Ленинские горы” в 20 м от берега Москвы-реки в районе Лужнецкой набережной д. 24 спасли мужчину», — сказал собеседник агенства.

В пресс-службе добавили, что мужчине была оказана первая помощь.