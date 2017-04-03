Спасатели вытащили из Москвы-реки тонущего мужчину в районе Лужнецкой набережной
Сотрудники поисково-спасательной станции «Ленинские горы» спасли мужчину в районе Лужнецкой набережной в 20 м от берега Москвы-реки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в ЦУКС ГУ МЧС по столице.
«Сегодня в 10:50 спасатели поисково-спасательной станции “Ленинские горы” в 20 м от берега Москвы-реки в районе Лужнецкой набережной д. 24 спасли мужчину», — сказал собеседник агенства.
В пресс-службе добавили, что мужчине была оказана первая помощь.