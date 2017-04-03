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11:41 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярец устроил дебош и заперся в квартире с младенцем

В полицию о ЧП сообщила соседка семьи. Она рассказала, что мужчина выгнал из квартиры жену со старшей дочерью, а сам заперся с годовалым ребенком.

На правобережье Красноярска мужчина выставил из дома женщину с падчерицей и удерживал в квартире малолетнюю дочь. Инцидент произошел 2 апреля в Кировском районе города, в полицию о ЧП сообщила соседка семьи. Она рассказала, что мужчина выгнал из квартиры жену со старшей дочерью, а сам заперся с годовалым ребенком.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что в ходе семейного конфликта пьяный мужчина ударил свою 10-летнюю падчерицу, после чего закрылся с младшей дочерью. На место случившегося также выезжали спасатели — к ним поступило сообщение, что мужчина не пускает в квартиру полицейских, поэтому необходимо вскрыть дверь. Однако их услуги не понадобились, так как с дебоширом удалось договориться.

«Жена успела выскочить на лестничную площадку и попросить соседей вызвать полицию. Стражи порядка уговорили мужчину открыть дверь и впустить супругу. После чего доставили его в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств, где участковый опросил его и провёл профилактическую беседу. В настоящее время по данному факту инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку, опрашивают свидетелей и очевидцев. Решается вопрос о привлечении мужчины к установленной законом ответственности. Семья ранее на учёте не состояла», — рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

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