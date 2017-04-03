Красноярец устроил дебош и заперся в квартире с младенцем

На правобережье Красноярска мужчина выставил из дома женщину с падчерицей и удерживал в квартире малолетнюю дочь. Инцидент произошел 2 апреля в Кировском районе города, в полицию о ЧП сообщила соседка семьи. Она рассказала, что мужчина выгнал из квартиры жену со старшей дочерью, а сам заперся с годовалым ребенком.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что в ходе семейного конфликта пьяный мужчина ударил свою 10-летнюю падчерицу, после чего закрылся с младшей дочерью. На место случившегося также выезжали спасатели — к ним поступило сообщение, что мужчина не пускает в квартиру полицейских, поэтому необходимо вскрыть дверь. Однако их услуги не понадобились, так как с дебоширом удалось договориться.