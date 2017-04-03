Следователи рассматривают несколько версий гибели директора ДЦ в Кунгуре
Точную причину смерти назовёт экспертиза.
Точную причину смерти назовёт экспертиза.
Следователи проводят проверку по факту смерти директора досугового центра села Моховое Кунгурского района. Видимых криминальных следов на теле женщины не обнаружено. Её нашли 1 апреля возле недостроенного дома в Сылвенске.
«Сейчас рассматривается несколько версий случившегося, — рассказал Виталий Игнатенко, начальник следственного отдела СУ СКР в Кунгуре, корреспонденту сайта “АиФ-Прикамье” — Точно будет ясно после вскрытия. Экспертиза будет готова через месяц».
Напомним, женщина пропала 29 марта. Она поехала на панихиду по известному в Кунгуре хирургу и с этого дня перестала выходить на связь с родными. Дочка пропавшей рассказала, что последней маму видел таксист, который подвозил её до церкви в Кунгуре, где проходила панихида. Но следователи не исключают, что это было не в день смерти женщины. Место, где нашли тело, располагается по дороге к её дому. Это частный сектор, по которому проходит пешеходная тропа.