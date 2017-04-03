Следователи рассматривают несколько версий гибели директора ДЦ в Кунгуре

Следователи проводят проверку по факту смерти директора досугового центра села Моховое Кунгурского района. Видимых криминальных следов на теле женщины не обнаружено. Её нашли 1 апреля возле недостроенного дома в Сылвенске.

«Сейчас рассматривается несколько версий случившегося, — рассказал Виталий Игнатенко, начальник следственного отдела СУ СКР в Кунгуре, корреспонденту сайта “АиФ-Прикамье” — Точно будет ясно после вскрытия. Экспертиза будет готова через месяц».

Напомним, женщина пропала 29 марта. Она поехала на панихиду по известному в Кунгуре хирургу и с этого дня перестала выходить на связь с родными. Дочка пропавшей рассказала, что последней маму видел таксист, который подвозил её до церкви в Кунгуре, где проходила панихида. Но следователи не исключают, что это было не в день смерти женщины. Место, где нашли тело, располагается по дороге к её дому. Это частный сектор, по которому проходит пешеходная тропа.