В Омске найдено два тела, похожих на девушек, пропавших после похода в бар «Доски»

Сообщения о пропаже двух подруг Татьяны Евтушенко и Екатерины Горбуновой разлетелись за несколько дней по омским соцсетям и СМИ. 31 марта девушки развлекались в баре «Доски», вышли оттуда в 6 утра, и с тех пор подруг никто не видел, на связь они не выходят.

Сегодня в СМИ появилось сообщение о том, что девушки найдены мертвыми. Правоохранители по неизвестным причинам пока не подтверждают эту информацию. Не исключено, что информация не разглашается по той причине, что процедура опознания тел, найденных на окраине города, пока не подтверждена. Но как стало известно порталу Om1.ru из неофициальных источников, несколько часов назад силовики нашли тела двух девушек, чей возраст и описание схожи с пропавшими омичками.

В настоящее время Следственный комитет по Омской области вместе с полицией определяют, действительно ли найденные трупы принадлежат Евтушенко и Горбуновой, которых разыскивают уже несколько дней.