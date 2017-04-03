В Тольятти директора кооператива подозревают в стрельбе в мужчину

По данным источника в правоохранительных органах, предполагается, что 17 марта из своего травматического пистолета «Гроза 01» в него стрелял директор ЖНК «Русский кредит» Валерий Ш. Пострадавшего в итоге доставили в больницу с огнестрельным ранением брюшной стенки, что эксперты впоследствии посчитали тяжким вредом здоровью.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия», владельцу травматического пистолета, если его вина будет доказана в суде, грозит до 10 лет лишения свободы.