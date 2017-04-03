Во Владивостоке арестовали человека, который перешел дорогу в неположенном месте

Владивосток, 3 апреля, PrimaMedia.

Мировой судья Первореченского района Владивостока арестовал на пять суток пешехода, задержанного за переход дороги в неположенном месте. Причиной административного ареста стал неоплаченный штраф за тонировку, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Приморскому краю.

31 марта наряд ДПС остановил 22-летнего мужчину, нарушившего правила перехода проезжей части. Проверка по базам административных правонарушений показала, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности в качестве водителя — по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством, на котором установлены стекла, в том числе покрытые прозрачными цветными пленками, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств). Штраф в размере 500 рублей водитель в предусмотренный законом срок не уплатил.

По закону, неуплата административного штрафа может караться арестом до пятнадцати суток, либо обязательными работами. Сотрудники полиции доставили задержанного в судебный участок. Правонарушитель полностью осознал свою ответственность, судья признал пешехода виновным и назначил наказание в виде административного ареста сроком на пять суток.

В законодательстве РФ предусмотрена ответственность пешехода за неуплату штрафов ГИБДД. Если штраф не оплачен в установленный срок, дело передается судебному приставу. Неуплата штрафа ведет к административной ответственности:

• к штрафу в 2 раза превышающему первоначальный штраф;.

• лишению свободы до 15 суток;.

• исправительным общественным работам на время до 50 часов.

За прошедшую неделю эти меры административного воздействия испытали на себе 17 пешеходов.