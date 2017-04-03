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12:07 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Директора воронежского интерната будут судить заново за гибель 3 человек в канализации

Родные погибших добиваются отстранения от должности Николая Сиволапова.

Воронежский областной суд вернул на новое рассмотрение дело директора Пригородного дома-интерната для престарелых и инвалидов Николая Сиволапова. Его осудили в декабре 2016 года за смерть сотрудников, задохнувшихся в канализационном колодце во время устранения засора. В наказание Николаю Сиволапову назначили 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

Приговор в апелляции осужденный не обжаловал, на его ужесточении настаивали родные погибших. Как сообщил журналисту РИА «Воронеж» их представитель Сергей Григорьев, апелляционная коллегия отменила приговор из-за отсутствия наказания за смерть одного из мужчин.

— Калачеевский районный суд признал виновным Сиволапова в гибели техника Владимира Барабанова и электромонтера Анатолия Бондарева. Последнего в колодец спустился спасать сын Сергей Бондарев, который также погиб. Однако в приговоре не указывалось, что Сергей также погиб по вине Сиволапова, — отметил Сергей Григорьев. — При этом во время гражданского процесса нам удалось доказать, что в отношении Сергея Бондарева также нарушались правила техники безопасности, что апелляционная инстанция и приняла во внимание. Кроме того, мы будем добиваться отстранения от должности Сиволапова, который продолжает работать директором и является непосредственным начальником свидетелей по уголовном делу.

Родные погибших хотят добиться ужесточения наказания для Николая Сиволапова.

— Статья о нарушении требований охраны труда, по которой судили Сиволапова, помимо срока предусматривает лишение права занимать определенные должности до трех лет. Суд же почему-то решил не применять к Сиволапову такого наказания, — пояснила Елена Рублева, дочь погибшего техника Владимира Барабанова. — Несмотря на гибель троих человек, он остается директором учреждения, где работают люди. Его даже не отстраняли от должности на время следствия и суда. Большинство свидетелей по делу продолжали оставаться в его подчинении. Но дали правдивые показания о гибели наших родных.

Как установил суд, три человека погибли в канализации дома-интерната в поселке Пригородный Калачеевского района 31 июля 2015 года по вине Николая Сиволапова. Он отправил в колодец прочищать засор слесаря интерната Сергея Кузнецова. Коммунальщики, которые сами в колодец лезть отказались, дали Сергею Кузнецову специальный трос. Слесарь спустился вниз и пробил засор с помощью шланга. Колодец сразу стали наполнять нечистоты. Задыхаясь, Кузнецов попросил вытащить его поскорее. Когда слесаря почти подняли, он сорвался с троса и упал на дно колодца, где потерял сознание. На помощь ему бросился техник Владимир Барабанов, которого Сиволапов на работу вызвал из отпуска. Техник прыгнул вниз с веревкой и тут же лишился чувств. Следом за слесарем и техником в колодец полез электромонтер Анатолий Бондарев. Оказавшись внизу, мужчина упал рядом с коллегами. Проезжавший мимо сын Бондарева Сергей, узнав, что внизу погибает отец, без раздумий тоже спустился в колодец. Но и он без должной защиты после нескольких вдохов потерял сознание.

События произошли в течение 10−15 минут на глазах как минимум десяти человек. Один из очевидцев по очереди достал четырех людей из колодца, задерживая дыхание. Когда к канализационному люку подъехала «скорая», Владимир Барабанов уже умер. Врачи реанимировали Бондаревых. Оба ненадолго пришли в себя, но вскоре скончались от сильного отравления сероводородом. Слесарь Кузнецов выжил, так как оказался в самом низу колодца: отравляющие пары сероводорода поднимались вверх.

В суде Николай Сиволапов категорически отказался признавать свою вину. По словам Елены Рублевой, он вел себя «грубо и нагло». Еще во время рассмотрения гражданских исков потерпевших директор называл погибших сотрудников «суицидниками», чем доводил их родных до слез. Директор учреждения читал по бумажке, что люди погибли «не при исполнении рабочих обязанностей и не исполняя обязанности по спасению Кузнецова». Сиволапов заявил, что он ни в чем не виноват. Его защитник просил суд об оправдательном приговоре.

Хотя поначалу семьи погибших не желали строгого наказания для директора, не собирались обращаться в суд за компенсацией. Но изменили свое решение из-за поведения Сиволапова, который попытался свалить всю вину на самих погибших.

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