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13:02 (мск), источник: РИА Новости

Источник: Boeing 737 вернулся во Внуково из-за технической неисправности

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Boeing 737, на борту которого находились 70 человек, в понедельник днем совершил вынужденную посадку в аэропорту Внуково из-за технических проблем, люди не пострадали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

«Пассажирский Boeing 737 сообщением Москва — Ростов-на-Дону вернулся в аэропорт Внуково после срабатывания табло о технической неисправности», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, самолет благополучно приземлился в 11.31. Обстоятельства инцидента выясняются.

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