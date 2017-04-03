Источник: Boeing 737 вернулся во Внуково из-за технической неисправности

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Boeing 737, на борту которого находились 70 человек, в понедельник днем совершил вынужденную посадку в аэропорту Внуково из-за технических проблем, люди не пострадали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.