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13:01 (мск), источник: РИА "Воронеж"

СК разберется в смерти 2 человек после питья жидкости со свалки в Воронежской области

Мужчина и женщина пили неизвестный суррогат в компании друзей.

Следователи проводят проверку по факту смерти мужчины и женщины в калачеевском селе Заброды. Тела погибших и двух их друзей обнаружили в пятницу, 31 марта, в одном из сельских домой. Выжившие люди были без сознания, «скорая» отвезла их в больницу, где врачи делают все возможное для их спасения.

По предварительным данным, мужчина и женщина нашли на мусорке неподалеку от дома бутылку с неизвестной жидкостью. По запаху и виду приняли ее за алкоголь. Они пили суррогат сами и угостили двоих знакомых.

По словам жителей села Заброды, погибшие нигде не работали, злоупотребляли спиртным, вели антисоциальный образ жизни. Их отравившиеся друзья придерживались аналогичной жизненной философии.

— При осмотре тел видимых следов насильственной смерти обнаружено не было. Назначена судмедэкспертиза для выяснения причин смерти мужчины и женщины, жидкость направлена на исследование для установления ее химического состава. Опрашиваются родственники и знакомые погибших. По результатам процессуальной проверки будет принято решение, — рассказала журналисту РИА «Воронеж» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская.

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