На Днепропетровщине 16 человек пострадали от взрыва гранаты

Также был поврежден автомобиль владелицы кафе, который взял на себя основной удар и предупредил более тяжелые последствия, к которым мог вызвать взрыв гранаты. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

На месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли запал к гранаты, 19 металлических фрагментов, предположительно от осколков гранаты и куртку черного цвета.

Позже правоохранители установили 25-летнего ранее несудимого жителя одного из населенных пунктов Днепропетровской области.

«Выяснилось, что молодой человек отдыхал в ту ночь в кафе и на момент происшествия находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Во время конфликта и последующей драки с другими отдыхающими развлекательного заведения, мужчина вытащил из кармана гранату и бросил ее на землю у помещение кафе», — сообщили в полиции.

Следственным отделом Новомосковского отдела полиции сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2, ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании злоумышленнику меры пресечения.

Напомним, в субботу, 1 апреля, утром в Одессе на улице Гаршина произошел взрыв в автомобиле с пассажирами. Пострадавших нет.