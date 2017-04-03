Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова рассказала о своей жизни на «периметре» «Дома 2»
Учительницу уволили за откровенные фотографии в Facebook
Стало известно о смс Вороненкова за четыре минуты до убийства
Три заблуждения о яйцах в детском меню
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео)
Стас Пьеха боится за своего трехлетнего сына
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
На Украине скончался известный российский юморист
В США "остроумно подшутили" над Лавровым - СМИ
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
Фанаты критикуют смелое селфи Пугачевой: реакция звезды
"Если смыть, кто получится?": Сеть о Кудрявцевой
Новый «Кразёнок» — пятитонник, похожий на MAN
Худшим шофером Эстонии стала пенсионерка «Субарик»
Фоторепортажи
10Последствия циклона «Дебби»
10Европейские деревья года
13Теракт в центре Лондона
9В тени стены
13:55 (мск), источник: Ipress.ua

На Днепропетровщине 16 человек пострадали от взрыва гранаты

Прошлой ночью в поселке Знаменовка Новомосковского района Днепропетровской области возле кафе, расположенном на центральной улице населенного пункта, молодой человек бросил на землю гранату, в результате чего за медицинской помощью обратились 16 человек.

Источник: Ipress.ua

Также был поврежден автомобиль владелицы кафе, который взял на себя основной удар и предупредил более тяжелые последствия, к которым мог вызвать взрыв гранаты. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Читайте также
Электроснабжение в Авдеевке восстановить не удалось, — МинАТО

На месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли запал к гранаты, 19 металлических фрагментов, предположительно от осколков гранаты и куртку черного цвета.

Позже правоохранители установили 25-летнего ранее несудимого жителя одного из населенных пунктов Днепропетровской области.

«Выяснилось, что молодой человек отдыхал в ту ночь в кафе и на момент происшествия находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Во время конфликта и последующей драки с другими отдыхающими развлекательного заведения, мужчина вытащил из кармана гранату и бросил ее на землю у помещение кафе», — сообщили в полиции.

Следственным отделом Новомосковского отдела полиции сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2, ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании злоумышленнику меры пресечения.

Напомним, в субботу, 1 апреля, утром в Одессе на улице Гаршина произошел взрыв в автомобиле с пассажирами. Пострадавших нет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Военный ВСУ застрелил сослуживца
Польша обвинила диспетчеров РФ в провоцировании крушения Ту-154
В Кремле объяснили перенос «прямой линии» Путина
Минск обвинил Данкверта в нанесении ущерба интересам Белоруссии
Кибератака скомпрометировала терапевтические исключения атлетов
Васильева назвала самые нужные государству специальности
Путин ответил на вопрос об ограничениях в интернете
Ученые выяснили, где живут самые плаксивые дети
Спорт
Для «Спартака» настал «месяц истины» в чемпионате России "Спартак" ожидает самый тяжёлый месяц в сезоне. Апрель исчерпывающе ответит на вопрос, созрели ли красно-белые для чемпионства
Авто
«Неприкасаемые» на дорогах: ГИБДД готовит серьезную реформу Российская Госавтоинспекция начинает реформировать существующую систему фотовидеофиксации нарушений ПДД
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех Артист скончался в реанимации одной из одесских клиник после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием
Недвижимость
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
В Петербурге проложат первую ветку открытого метро
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео) Клавдии Земцовой исполнилось пять лет. Первый юбилей девочки «звездная» семья отметила в одном из московских ресторанов.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь