Перед исчезновением омички познакомились с мужчиной, сообщает «Новый Омск».

В настоящее время оперативники разрабатывают версию их убийства. Тела девушек не найдены, но задержан подозреваемый в совершении преступления. Мужчина свою вину пока не признает.

Девушки познакомились с ним в баре, после чего решили продолжить вечеринку у него дома. Соседка подозреваемого слышала ночью крики о помощи. Рядом с домом были найдены вещи одой из девушек. Также оперативникам удалось найти таксиста, подвозившего троицу от бара до дома подозреваемого.