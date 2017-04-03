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12:40 (мск), источник: АиФ Омск

Перед исчезновением омички познакомились с мужчиной

Стали известны подробности исчезновения двух омичек.

Перед исчезновением омички познакомились с мужчиной, сообщает «Новый Омск».

В настоящее время оперативники разрабатывают версию их убийства. Тела девушек не найдены, но задержан подозреваемый в совершении преступления. Мужчина свою вину пока не признает.

Девушки познакомились с ним в баре, после чего решили продолжить вечеринку у него дома. Соседка подозреваемого слышала ночью крики о помощи. Рядом с домом были найдены вещи одой из девушек. Также оперативникам удалось найти таксиста, подвозившего троицу от бара до дома подозреваемого.

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