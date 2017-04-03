В Тайшете мужчина ограбил павильон «Миллион роз», чтобы уехать в Москву
В Тайшете осудят К. Александрова, обвиняемого в разбойном нападении на продавца павильона «Миллион роз» в районе городского железнодорожного вокзала.
В Тайшете осудят К. Александрова, обвиняемого в разбойном нападении на продавца павильона «Миллион роз» в районе городского железнодорожного вокзала.
Как сообщает 31 марта 2017 года
После совершения преступления Александров предпринял все возможные меры, чтобы запутать следы — на попутной машине добрался до ст. Решоты Красноярского края, где купил железнодорожный билет до Красноярска, а затем до Новосибирска, где и был задержан сотрудниками полиции. Уголовное дело в отношении него направлено в Тайшетский городской суд для рассмотрения по существу.