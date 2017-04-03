В Пермском крае сбили школьника

По данным портала «Properm», в 16:40 по проспекту Ленина в сторону улицы Юбилейная двигался автомобиль Chevrolet. Водитель возле дома № 45 сбил 10-летнего мальчика, который переходил дорогу.

Ребенок получил перелом костей правой голени со смещением. Он был госпитализирован в городскую больницу № 1. По факту ДТП идет проверка.